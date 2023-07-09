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19:43, 9 июля 2023Россия

Кадыров показал на видео увернувшегося от снаряда чеченского бойца

Кадыров показал видео с чеченским бойцом, который увернулся от снаряда

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с чеченским бойцом, который успел увернуться от разорвавшегося рядом снаряда. Запись он разместил в своем Telegram-канале в воскресенье, 9 июля.

В подписи говорится, что на записи — военнослужащий подразделения «Юг-Ахмат». На кадрах он находится, предположительно, в окопе. В этот момент рядом прилетает снаряд, слышен звук взрыва.

«Вовремя успел пригнуться, избежав встречи с осколками натовского снаряда… Улыбаясь и смеясь», — написал Кадыров.

Ранее чеченский лидер опубликовал фотографию, демонстрирующую боевые трофеи из зоны проведения специальной военной операции (СВО), которые российские военные отобрали у Вооруженных сил Украины (ВСУ) — американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и украинский ПЗРК «Игла».

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    Евгения Куликова
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