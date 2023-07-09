Карпов оценил решение российского гроссмейстера перейти в сборную Австрии

Карпов заявил, что переход Алексеенко в Австрию может стать потерей для российских шахмат

Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов оценил решение российского гроссмейстера Кирилла Алексеенко перейти в сборную Австрии. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, его переход может быть потерей для российских шахмат, потому что он неплохой шахматист», — заявил специалист.

Карпов также заявил, что не понимает, почему гроссмейстер решил выступать именно под австрийским флагом. «Австрия — это не лучшая страна, в которую он мог уехать. В шахматном смысле они слабые. Он будет участвовать в международных турнирах, но сама в страна в шахматах слабая», — пояснил он.

О том, что Алексеенко сменил гражданство, стало известно ранее 9 июля. На данный момент он занимает 63-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).

FIDE разрешила российским и белорусским шахматистам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. По истечении данного срока спортсменам будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если до этого не примут другое решение.

