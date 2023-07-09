В Германии оценили планы США в конфликте на Украине

Ким Дотком: Байден требует от Зеленского не соглашаться на мир в конфликте на Украине

Президент США Джо Байден требует от украинского лидера Владимира Зеленского не соглашаться на мир, продолжать борьбу и победить Россию с помощью НАТО. Так, планы Вашингтона в конфликте на Украине оценил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Kim Dotcom) у себя в Twitter.

«Реальность такова, что все запасы НАТО уничтожаются, <...> и эта опосредованная война США — катастрофа для Украины, — написал он. — Требуйте мира».

К своему посту предприниматель из Германии прикрепил видео уничтожения российскими войсками бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на минном поле во время контрнаступления.

Ранее в июле появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ, в том числе поставляемой Западом. Видео опубликовало Минобороны России).