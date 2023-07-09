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22:17, 9 июля 2023Россия

Кадыров рассказал об обстановке около Клещеевки

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об обстановке около Клещеевки
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об обстановке около населенного пункта Клещеевка в своем Telegram-канале.

Как заявил Кадыров, для того, чтобы узнать подробности, он связался с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, который в ответ прислал ему видеосообщение. «Даже по окрестностям Клещеевки с генералом на борту водитель ведет боевую машину уверенно и очень спокойно. УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле», — написал он.

7 июля российская авиация нанесла удары боевыми самолетами и вертолетами по позициям Вооруженных сил Украины в районе Клещеевки. До этого полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что владение селом Клещеевка дает возможность держать контроль над большей частью дорог, ведущих в Артемовск.

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    Марина Совина
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