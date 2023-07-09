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11:55, 9 июля 2023Спорт

Футбольный арбитр назвал трудности работы в матчах с Месси

Арбитр Сибига заявил, что трудностью работы в матчах с Месси может стать его повреждение

Фото: Hasan Bratic / Globallookpress.com

Футбольный арбитр из США Роберт Сибига назвал трудности работы в матчах с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Его слова приводит The Athletic.

Судья заявил, что худшим во встречах с футболистом может стать его повреждение. «Тогда он заявит, что арбитры повлияли на результат. При этом не будет иметь значение, прав он или нет», — посчитал Сибига. Он добавил, что ждет работу с Месси в Главной американской лиге футбола (MLS).

Месси объявил о переходе в клуб MLS «Интер Майами» 7 июня. Он должен провести первый матч в составе новой команды в ночь на 22 июля по московскому времени против «Крус Асуль».

С 2021 года Месси играл за ПСЖ. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Анастасия Борисова
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