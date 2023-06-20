Стала известна дата дебютного матча Месси за американский клуб

ESPN: Лионель Месси проведет дебютный матч за «Интер Майами» 22 июля против «Крус Асуль»

Стала известна дата дебютного матча аргентинского нападающего Лионеля Месси за клуб Главной американской лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, форвард проведет первую игру в составе новой команды в ночь на 22 июля по московскому времени. «Интер Майами» встретится с «Крус Асуль» во Флориде.

Месси объявил о переходе в «Интер Майами» 7 июня. Ожидается, что соглашение сроком на три года будет официально подписано 1 июля.

С 2021 года Месси играл за ПСЖ. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.