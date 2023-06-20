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17:51, 20 июня 2023Спорт

Стала известна дата дебютного матча Месси за американский клуб

ESPN: Лионель Месси проведет дебютный матч за «Интер Майами» 22 июля против «Крус Асуль»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Стала известна дата дебютного матча аргентинского нападающего Лионеля Месси за клуб Главной американской лиги футбола (MLS) «Интер Майами». Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, форвард проведет первую игру в составе новой команды в ночь на 22 июля по московскому времени. «Интер Майами» встретится с «Крус Асуль» во Флориде.

Месси объявил о переходе в «Интер Майами» 7 июня. Ожидается, что соглашение сроком на три года будет официально подписано 1 июля.

С 2021 года Месси играл за ПСЖ. Его контракт с парижанами был рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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    Ксения Курашкина
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