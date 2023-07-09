Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Виктория Азаренко
1:2
Завершен
Элина Свитолина
Уимблдон (ж)
Екатерина Александрова
Завтра
17:00 (Мск)
Арина Соболенко
Уимблдон (ж)
Динамо М
6:3
Завершен
ЦСКА
BetBoom Братский Кубок|BetBoom Братский Кубок
Зенит
0:0
Завершен
Фенербахче
Кубок PARI Премьер
22:35, 9 июля 2023Спорт

Стали известны подробности перехода Медины из ЦСКА в «Спартак»

Стало известно, что хавбек ЦСКА Медина подпишет со «Спартаком» контракт на четыре года
Хесус Медина

Хесус Медина. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стали известны подробности перехода парагвайского хавбека Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак». Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в Twitter.

По информации источника, полузащитник подпишет с красно-белыми контракт на четыре года. Клуб заплатит за него семь миллионов евро.

О возможном переходе Медины в «Спартак» стало известно 7 июля. Тогда сообщалось, что сумма сделки составит 7,5 миллиона евро.

Медина перешел в ЦСКА в январе 2022 года из американского «Нью-Йорк Сити». Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Контракт игрока с ЦСКА истекает в июне 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Украина дала гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России

    Украина пообещала «пересмотреть стратегию» в случае отказа во вступлении в НАТО

    Глава TotalEnergies предупредил о возможном дефиците газа в Европе зимой

    В Ростовской области сообщили о сбитой украинской ракете

    НАТО собралось объявить о масштабном соглашении по поддержке Украины

    Работу Керченской переправы временно остановили

    Стали известны подробности перехода Медины из ЦСКА в «Спартак»

    «Романтик-байк» на улице Москвы попал на видео

    Кадыров рассказал об обстановке около Клещеевки

    В Казани девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости