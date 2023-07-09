Стали известны подробности перехода Медины из ЦСКА в «Спартак»

Стало известно, что хавбек ЦСКА Медина подпишет со «Спартаком» контракт на четыре года

Стали известны подробности перехода парагвайского хавбека Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак». Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло в Twitter.

По информации источника, полузащитник подпишет с красно-белыми контракт на четыре года. Клуб заплатит за него семь миллионов евро.

О возможном переходе Медины в «Спартак» стало известно 7 июля. Тогда сообщалось, что сумма сделки составит 7,5 миллиона евро.

Медина перешел в ЦСКА в январе 2022 года из американского «Нью-Йорк Сити». Он провел за армейцев 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. Контракт игрока с ЦСКА истекает в июне 2025 года.