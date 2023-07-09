Конкурс «Мисс Нидерланды» впервые в истории страны выиграла трансгендер

Le Figaro: титул «Мисс Нидерланды» впервые в истории получила трансгендер Рикки Колле

На конкурсе «Мисс Нидерланды» впервые в истории страны победил трансгендер. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Уточняется, что победительницей стала 22-летняя Рикки Колле, которая отправится представлять Нидерланды на конкурсе «Мисс Вселенная». В жюри отметили, что девушка зажигала на протяжении всего шоу и добилась наибольшего прогресса.

По данным издания, в 2018 году Рикки Колле также принимала участие в национальном шоу «Следующая топ-модель» и прошла в финал. На ее соцсети подписано более 25 тысяч человек.

В ноябре 2022 года сообщалось, что трансгендер из города Дерри, штат Нью-Гэмпшир, впервые победил в местном конкурсе красоты, который организовал национальный конкурс «Мисс Америка». 19-летняя Брайан Нгуен получила корону, титул и стипендию за выдающиеся достижения в учебе и общественную деятельность.