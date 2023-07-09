МО РФ: ВСУ пытаются наступать на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки предприняли попытки наступать на трех направлениях — донецком, южнодонецком и краснолиманском. Об этом в воскресенье, 9 июля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

На донецком направлении российские военнослужащие отразили атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой народной республики (ДНР). «Поражены скопления живой силы и техники ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

На данном направлении за сутки уничтожено до 180 бойцов ВСУ и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США.

На южнодонецком и запорожском направлениях отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. На краснолиманском направлении отражены атаки подразделений трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское ДНР, а также Нововодяное и Невское Луганской народной республики (ЛНР).

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин пояснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи. В конце июня 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большинство россиян поддерживают СВО и деятельность главы государства.