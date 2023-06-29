В Кремле заявили о поддержке большинством россиян СВО

Песков заявил, что соцопросы показывают поддержку большинством россиян СВО и Путина

Большинство россиян поддерживают специальную военную операцию (СВО) и деятельность президента Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Они [социологические данные] показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, доминирующую абсолютно поддержку президента, там все понятно, там понятна вся методология, это дают столпы нашей социологии», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отказался комментировать результаты опроса, согласно которым доля тех, кто выступает за прекращение СВО, сравнялась с числом ее сторонников. Песков объяснил это отсутствием у него информации о выборке, методике и месте проведения опроса.

Ранее в Кремле отметили высокий уровень консолидации общества и политических сил на фоне событий, связанных с мятежом главы ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. За сплоченность и патриотизм также жителей страны поблагодарил президент Владимир Путин.