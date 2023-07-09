Зеленский обсудил с президентом Чехии планы по восстановлению Украины

Seznam.сz: Зеленский и президент Чехии Павел обсудили проекты по восстановлению Украины

Уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный рассказал, что президент страны Петр Павел обсудил вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским проекты восстановления Украины. Слова Копечного приводит портал Seznam.сz.

Копечный уточнил, что в проектах по восстановлению Украины будут участвовать и компании Чехии. «В целом проекты, о которых шла речь на переговорах Зеленского с президентом Чехии Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, можно оценить в миллиарды крон», — отметил он.

В частности, речь идет о соглашениях на совместное военное производство, а также гражданские промышленные мероприятия и проекты в ядерной энергетике. Участники встречи также обсудили крупный контракт для Škoda Transportation на поставку вагонов для метрополитена Киева.

6 июля по итогам переговоров с Зеленским в Праге Павел обещал помогать Украине. «Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем», — подчеркнул он.