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02:11, 9 июля 2023Мир

Зеленский обсудил с президентом Чехии планы по восстановлению Украины

Seznam.сz: Зеленский и президент Чехии Павел обсудили проекты по восстановлению Украины
Владимир Зеленский и Петр Павел

Владимир Зеленский и Петр Павел. Фото: Reuters

Уполномоченный правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный рассказал, что президент страны Петр Павел обсудил вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским проекты восстановления Украины. Слова Копечного приводит портал Seznam.сz.

Копечный уточнил, что в проектах по восстановлению Украины будут участвовать и компании Чехии. «В целом проекты, о которых шла речь на переговорах Зеленского с президентом Чехии Петром Павелом и премьером Петром Фиалой, можно оценить в миллиарды крон», — отметил он.

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В частности, речь идет о соглашениях на совместное военное производство, а также гражданские промышленные мероприятия и проекты в ядерной энергетике. Участники встречи также обсудили крупный контракт для Škoda Transportation на поставку вагонов для метрополитена Киева.

6 июля по итогам переговоров с Зеленским в Праге Павел обещал помогать Украине. «Чехия одной из первых пришла на помощь Украине. Такую всестороннюю поддержку мы будем оказывать украинскому народу и в дальнейшем», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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