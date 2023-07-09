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05:03, 9 июля 2023Забота о себе

Раскрыт способ похудеть во время секса

Факти.бг: увеличенное время сексуальной активности и теплая среда помогут сжечь калории

Фото: Unsplash.com

Болгарское издание «Факти.бг» раскрыло способ похудеть во время секса. Как отметила обозреватель Венелина Маринова, увеличенное время сексуальной активности и теплая среда помогут сжечь больше калорий.

Автор обратила внимание на ряд исследований, посвященных расходу калорий во время интимной близости. Так, Университет Квебека в Монреале выяснил, что за 24 минуты полового акта мужчины сжигали 101 калорию, а женщины – 69.

В статье, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии, уровень расхода калорий во время секса сочли аналогичным уровню при ходьбе в среднем темпе.

Венелина Маринова отметила, что «средняя» сексуальная активность не особенно влияет на расход калорий, но можно получить максимальную пользу: для этого следует увеличить время и отдавать предпочтение теплой среде.

«Экспериментируйте с позами и обратите внимание на соответствующие приложения-калькуляторы: введите пол и вес вас и вашего партнера, укажите позу, и приложение покажет, сколько калорий вы потеряли», — заключила автор материала.

Ранее на форуме Reddit дали советы людям, либидо партнеров которых недостаточно высокое.

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    Марина Совина
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