В Совфеде оценили предложение принимать Украину в НАТО частями

Сенатор Пушков заявил, что сторонники принятия Украины в НАТО частями в сложном положении

Член Совфеда России Алексей Пушков оценил предложение экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена принимать Украину в альянс частями. Комментарий он опубликовал в своем Telegram.

«Замысел принимать Украину в НАТО частями, о чем теперь рассуждает и бывший генсек НАТО Расмуссен, отражает сложное положение, в которое попали сторонники приема Украины в альянс», — констатировал сенатор.

Ранее Андерс Фог Расмуссен допустил принятие Украины в НАТО «по частям». Бывший генсек НАТО также предположил, что это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу и привел в качестве примера вступление в блок Западной Германии, которое произошло в 1955 году.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от блока обозначить срок приглашения страны в альянс.