Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:38, 9 июля 2023Россия

В Совфеде оценили предложение принимать Украину в НАТО частями

Сенатор Пушков заявил, что сторонники принятия Украины в НАТО частями в сложном положении
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Член Совфеда России Алексей Пушков оценил предложение экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена принимать Украину в альянс частями. Комментарий он опубликовал в своем Telegram.

«Замысел принимать Украину в НАТО частями, о чем теперь рассуждает и бывший генсек НАТО Расмуссен, отражает сложное положение, в которое попали сторонники приема Украины в альянс», — констатировал сенатор.

Ранее Андерс Фог Расмуссен допустил принятие Украины в НАТО «по частям». Бывший генсек НАТО также предположил, что это может оказать стабилизирующее воздействие на всю Европу и привел в качестве примера вступление в блок Западной Германии, которое произошло в 1955 году.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от блока обозначить срок приглашения страны в альянс.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Украина дала гарантии неприменения кассетных боеприпасов на территории России

    В России бойцам «Азова» предрекли билет в один конец

    Стало известно о планах «Реала» продать одного из звездных игроков ради Мбаппе

    В Совфеде оценили предложение принимать Украину в НАТО частями

    В Киеве обвинили Зеленского в разрушении страны из-за желания вступить в НАТО

    Вода в реке на юге России достигла опасных отметок

    Американский генерал предрек отказ Украине в гарантиях безопасности от НАТО

    Российский подросток поджег девочку после конфликта

    Украина пообещала «пересмотреть стратегию» в случае отказа во вступлении в НАТО

    США высказались о возможном разладе с союзниками из-за кассетных боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости