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06:20, 9 июля 2023Россия

Российские военные сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт

МО РФ: бойцы «Южной» группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт в серой зоне

Фото: РИА Новости

Боец гаубично-артиллерийского дивизиона, чье имя не называется, заявил, что десять военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались занять позиции в нейтральной полосе на донецком направлении. Об этом передает РИА Новости.

Военный рассказал, что был осуществлен накат на нейтральный «опорник». Он предположил, что ВСУ думали его занять и использовать как плацдарм для совершения дальнейшего наступления. Источник подчеркнул, что блйцы «Южной» группировки сорвали попытку ВСУ занять опорный пункт в серой зоне.

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«После первого же разрыва им стало понятно, что они обнаружены, что началась пристрелка. И да, их "догнали" при совершении отхода», — отметил он.

Именно разведчики и операторы беспилотников зафиксировали попытку ВСУ закрепиться на нейтральной полосе. Российский боец уточнил, что обычно украинские группировки состоят из трех-четырех человек, однако на этот раз их было десять.

Ранее российские артиллеристы группировки войск «Юг» поразили пять гаубиц и три миномета ВСУ. Это произошшло в районе населенных пунктов Серебрянка, Спорное, Светлогорск, Федоровка и в районе Невельского.

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    Марина Совина
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