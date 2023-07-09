Военкор Руденко: из вернувшихся на Украины командиров «Азова» создадут медийный проект

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале предсказал вернувшимся на Украину из Турции бывшим командирам «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) судьбу медийного проекта.

По его мнению, из их возвращения создадут таковой, чтобы отвлечь общественность от возможного поражения Киева в конфликте.

«Пока публика будет скакать, произойдут сдвиги в сторону мира и капитуляции киевского режима», — отметил Руденко.

Он добавил, что российские спецслужбы обладают достаточным количеством информации о вернувшихся из Турции «азовцах». Он выразил надежду, что этих материалов хватит, чтобы те «тихонько сидели даже в Киеве».

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в страну вернулись военные, в числе которых экс-члены «Азова» — в частности, бывший командир Денис Прокопенко, его заместитель Святослав Паламар, а также экс-командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский. В сентябре 2022 года они в числе прочих были обменяны на российских военных и по условиям договора находились в Турции.

