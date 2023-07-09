Украинские военные пожаловались на дефицит бронетехники и боеприпасов

Wall Street Journal: военные ВСУ пожаловались на дефицит бронетехники и боеприпасов

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на дефицит бронетехники и боеприпасов. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

По данным издания, Украина испытывает дефицит танков и бронемашин. «Киев пытается ослабить российскую оборону, но у него нет достаточно боеприпасов», — говорится в материале издания.

Согласно информации газеты, военные ВСУ считают, что из-за дефицита бронемашин замедляется контрнаступление и украинская армия на южном фронте может потерять десятки человек.

Ранее замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем на то надеялись в Вашингтоне. Однако, по его словам, у Киева по-прежнему есть много «боевой мощи».

Президент России Владимир Путин заявил, что масштабное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Российский лидер отметил, что наступление ведется «с использованием подготовленных для этих целей резервов».