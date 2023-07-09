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16:52, 9 июля 2023Спорт

«Ювентус» откажется от еврокубков

«Ювентус» не оспорит исключение из Лиги конференций в CAS в обмен на будущие еврокубки

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Туринский «Ювентус» откажется от участия в еврокубках в сезоне-2023/2024 в обмен на снятие обвинений. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, клуб не будет оспаривать исключение из Лиги конференций в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как в этом случае Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) гарантирует «Ювентусу» разрешение на участие в будущих еврокубках в сезоне-2024/2025. В руководстве итальянской команды посчитали это решение приемлемым.

26 мая La Gazzetta dello Sport сообщила, что УЕФА может отстранить «Ювентус» на год или более. В организации недовольны тем фактом, что команда не отказалась от проекта Суперлиги, а также не поддерживает контакт с главой УЕФА Александром Чеферином. Также в УЕФА обращают внимание на дело о фиктивном приросте капитала и махинациях с зарплатами и проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

В ноябре 2022 года президент Андреа Аньелли и большая часть руководства «Ювентуса» ушли в отставку. Тогда же их обвинили в завышении трансферной стоимости игроков, в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

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    Анастасия Борисова
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