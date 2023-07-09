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04:30, 9 июля 2023Мир

Стало известно о возможном визите Матвиенко в Китай

Синьхуа: в Китае ожидают, что спикер Совфеда Матвиенко посетит страну с 9 по 12 июля
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Китае ожидают, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетит страну с 9 по 12 июля. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Стало известно, что политик может возглавить российскую делегацию на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей.

Агентство отмечает, что Матвиенко посетит Китай по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Другие подробности возможной поездки спикера Совфеда в настоящее время не приводятся.

В июне Китай посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином. Они обсудили укрепление диалога между странами.

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    Марина Совина
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