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03:09, 9 июля 2023Мир

В Польше рассказали о нежелании Украины вспоминать волынское преступление

Do Rzeczy: Украина еще не созрела для жеста покаяния за преступления на Волыни

Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

Киев еще не созрел для жеста покаяния за преступления на Волыни, и это должно заставить поляков задуматься о своей политике в отношении соседнего государства, пишет польское издание Do Rzeczy.

По словам автора, в Варшаве власти стыдливо прикрывают волынское преступление эвфемизмами типа «сложные вопросы» и «неподходящее время». Он напомнил, что 11 июля будет очередная годовщина этих событий. Автор указал на нежелание Варшавы вспоминать волынское преступление.

«Возможно, к 11 июля что-то готовится, но пока что никаких признаков этой подготовки не наблюдается. Скорее всего, мы будем иметь дело с попыткой "проскочить" эту годовщину, заболтать ее новостями из Вильнюса в надежде, что эта "неудобная" проблема заглохнет на фоне грохота предвыборной кампании», — рассказал он.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с призывом пересмотреть стратегию ядерного сдерживания.

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    Марина Совина
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