Американский разведчик Риттер: Запад пригрозил Зеленскому расправой в случае атаки на ЗАЭС

Запад пригрозил расправой президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае попыток совершить диверсию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я думаю, что Запад предостерег Зеленского от попыток атаки. Ему сказали остановиться. Если бы он атаковал АЭС и это привело бы к серьезным последствиям, то он него бы избавились», — высказался Риттер.

Экс-разведчик считает, что Украина надеялась, что подобными действиями добьется международной интервенции, которая помогла бы ей вернуть контроль над атомной электростанцией. При этом он выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли бы реализовать подобную операцию из-за хорошей подготовки со стороны России. По его мнению, Москва хорошо посвящена в планы Украины и сумела бы предотвратить угрозу в случае необходимости.

В том же интервью Риттер предрек президенту США Джо Байдену кошмар из-за отправки кассетных боеприпасов Украине. «Речь идет о снарядах 1987 года выпуска. Как обычно, дают не лучшее, а старое оружие с истекшим сроком годности», — отметил Риттер. Он добавил, что Пентагон при этом прекрасно осведомлен о том, что эти боеприпасы окажутся неэффективными на фронте в нынешних обстоятельствах.

5 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза диверсии Киева на Запорожской АЭС с катастрофическими последствиями велика, а ситуация достаточно напряженная.