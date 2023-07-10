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18:25, 10 июля 2023Спорт

Щербакова рассказала об издевательских диетах перед Олимпиадой

Фигуристка Анна Щербакова рассказала, что перепробовала все диеты перед Олимпиадой-2022

Фото: David Ramos / Getty Images

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в интервью YouTube-каналу «Дерзкая готовка» рассказала, как худела перед Играми 2022 года в Пекине.

Спортсменка заявила, что в олимпийский сезон у нее начался переходный возраст, из-за чего ей стало тяжелее следить за весом. «Чтобы держать оптимальный вес, мне пришлось этот год над собой поиздеваться. Перепробовала все возможные и невозможные диеты», — сказала она. Щербакова призналась, что весила меньше 42 килограммов.

Фигуристка занимается в группе российского тренера Этери Тутберидзе. Ее педагогические методы неоднократно критиковались. Так, российская фигуристка Александра Степанова сравнила работу в группе с адом, а финская фигуристка Кира Корпи назвала ее методы «признаком бесчеловечной культуры».

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе — по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы. Спортсменка пропустила сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене.

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    Анастасия Борисова
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