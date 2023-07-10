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09:50, 10 июля 2023Спорт

Белорусская теннисистка оценила отказ украинок от рукопожатий

Белорусская теннисистка Азаренко заявила, что уважает решение украинок не пожимать руки

Фото: Toby Melville / Reuters

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оценила отказ украинок от рукопожатий после матчей. Ее слова приводит Reuters.

Спортсменка заявила, что уважает решение украинок, в том числе Элины Свитолиной, с которой играла на Уимблдоне-2023, не пожимать руки. «Что я должна была делать? Стоять и ждать? Нет какого-то правильного поведения в этой ситуации, так что я просто сделала то, что мне показалось уважительным по отношению к ее решению», — подчеркнула она.

9 июля Азаренко уступила Свитолиной в матче четвертого круга Уимблдона со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11). После встречи теннисистки не пожали друг другу руки, и белоруску освистали зрители на трибунах. «Я чувствую, что отношение болельщиков за последние 18-19 месяцев не меняется. Я не сделала ничего плохого, но иногда они относятся ко мне не так, как к другим», — отметила Азаренко.

Ранее Свитолина призвала Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий. По ее мнению, это будет правильным поступком.

WTA и ATP не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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    Дарья Коршунова
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