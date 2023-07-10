Белорусская теннисистка оценила отказ украинок от рукопожатий

Белорусская теннисистка Азаренко заявила, что уважает решение украинок не пожимать руки

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оценила отказ украинок от рукопожатий после матчей. Ее слова приводит Reuters.

Спортсменка заявила, что уважает решение украинок, в том числе Элины Свитолиной, с которой играла на Уимблдоне-2023, не пожимать руки. «Что я должна была делать? Стоять и ждать? Нет какого-то правильного поведения в этой ситуации, так что я просто сделала то, что мне показалось уважительным по отношению к ее решению», — подчеркнула она.

9 июля Азаренко уступила Свитолиной в матче четвертого круга Уимблдона со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11). После встречи теннисистки не пожали друг другу руки, и белоруску освистали зрители на трибунах. «Я чувствую, что отношение болельщиков за последние 18-19 месяцев не меняется. Я не сделала ничего плохого, но иногда они относятся ко мне не так, как к другим», — отметила Азаренко.

Ранее Свитолина призвала Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциацию (WTA) выступить с заявлением, что между российскими, белорусскими и украинскими игроками не будет рукопожатий. По ее мнению, это будет правильным поступком.

WTA и ATP не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.