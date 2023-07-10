Гладков заявил о более 20 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки
За минувшие сутки власти Белгородской области зафиксировали более 20 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сводки об атаках на регион за 9 июля, которую опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
В Краснояружском районе артиллерия противника ударила по окраине поселка Прилесье. В результате пяти прилетов была повреждена линия электропередачи. Еще два снаряда упали между селом Репяховка и поселком Прилесье, обошлось без разрушений.
В Белгородском районе приграничного региона были атакованы села Наумовка и Щетиновка, по которым ВСУ выпустили 13 боеприпасов.
Кроме того, три минометных снаряда были выпущены по селу Середа Шебекинского городского округа и один — по селу Новая Таволжанка. Пострадавших и разрушений нет.
Гладков также сообщил об атаке беспилотников ВСУ по окраине хутора Старый в Волоконовском районе. Украинские дроны сбросили два осколочных боеприпаса для гранатомета. Обошлось без последствий.
8 июля Гладков сообщал, что при обстреле Шебекино со стороны Украины был ранен мужчина. По его словам, у пострадавшего диагностировали рваную рану надбровной области. Госпитализация не потребовалась.