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10:36, 10 июля 2023Россия

Гладков заявил о более 20 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за 9 июля

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

За минувшие сутки власти Белгородской области зафиксировали более 20 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из сводки об атаках на регион за 9 июля, которую опубликовал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

В Краснояружском районе артиллерия противника ударила по окраине поселка Прилесье. В результате пяти прилетов была повреждена линия электропередачи. Еще два снаряда упали между селом Репяховка и поселком Прилесье, обошлось без разрушений.

В Белгородском районе приграничного региона были атакованы села Наумовка и Щетиновка, по которым ВСУ выпустили 13 боеприпасов.

Кроме того, три минометных снаряда были выпущены по селу Середа Шебекинского городского округа и один — по селу Новая Таволжанка. Пострадавших и разрушений нет.

Гладков также сообщил об атаке беспилотников ВСУ по окраине хутора Старый в Волоконовском районе. Украинские дроны сбросили два осколочных боеприпаса для гранатомета. Обошлось без последствий.

8 июля Гладков сообщал, что при обстреле Шебекино со стороны Украины был ранен мужчина. По его словам, у пострадавшего диагностировали рваную рану надбровной области. Госпитализация не потребовалась.

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    Зураб Дарахвелидзе
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