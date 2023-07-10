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04:18, 10 июля 2023Бывший СССР

Российский боец рассказал о работе БМП-2М «Бережок» под Авдеевкой

РИА: БМП-2М «Бережок» уничтожила пулеметный ра­счет и пикап ВСУ под Авдеевкой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипаж боевой машины пехоты БМП-2М «Бережок» Южной группировки войск ВС РФ в ходе ночной работы уничтожил под Авдеевкой пулеметный расчет и пикап украинских войск. Об этом РИА Новости сообщил оператор­-наводчик с позывным Тактик.

По его словам, цели на дальности в полтора километра удалось поразить «с ходу». Для уничтожения противника использовалась 30-миллиметровая автоматическая пушка, а окончательно подавить объекты удалось при помощи противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Ранее стало известно, что спрос на боевые машины пехоты БМП-3 со стороны государственного заказчика вырос с начала СВО. В пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») отметили, что БМП-3 «великолепно зарекомендовали себя».

8 июля сообщалось, что в зоне СВО впервые была уничтожена шведская бронемашина пехоты CV9040C. Telegram-канал Mash назвал эту модель техники «самой мощной БМП НАТО». По данным издания, бронемашина была подбита российской артиллерией на участке боевых действий Сватово-Кременная. Всего Украина получила от своих партнеров 50 таких БМП.

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    Марина Совина
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