В Белом доме рассказали о манере Байдена срываться на подчиненных

Axios: помощники избегают встреч с Байденом наедине из-за его вспышек гнева

Помощники президента США Джо Байдена избегают встреч с политиком наедине из-за его вспышек гнева. О манере главы американского государства срываться на подчиненных стало известно порталу Axios от действующих и бывших чиновников Белого дома.

По информации издания, некоторые чиновники берут коллег на встречу с Байденом в качестве щита на случай, если американский лидер будет вести себя агрессивно. Отмечается, что президент США в моменты срывов на сотрудников Белого дома использует нецензурную лексику.