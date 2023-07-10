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16:58, 10 июля 2023Мир

В Белом доме рассказали о манере Байдена срываться на подчиненных

Axios: помощники избегают встреч с Байденом наедине из-за его вспышек гнева

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Помощники президента США Джо Байдена избегают встреч с политиком наедине из-за его вспышек гнева. О манере главы американского государства срываться на подчиненных стало известно порталу Axios от действующих и бывших чиновников Белого дома.

По информации издания, некоторые чиновники берут коллег на встречу с Байденом в качестве щита на случай, если американский лидер будет вести себя агрессивно. Отмечается, что президент США в моменты срывов на сотрудников Белого дома использует нецензурную лексику.

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    Виктория Кондратьева
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