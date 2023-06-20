Байден отметил свой «207-летний» опыт во внешней политике

Байден снова оговорился и заявил, что занимается внешней политикой 207 лет

Президент США Джо Байден во время выступления в Калифорнии отметил свой опыт во внешней политике, которой, по его словам, занимается 207 лет и знает о ней не меньше бывшего государственного секретаря Генри Киссинджера. Американского лидера цитирует Bloomberg.

«Я собираюсь сказать кое-что возмутительное. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, включая Киссинджера. Это то, чем я занимался всю свою жизнь, последние 207 лет», — заявил он.

Во время выступления Байден также перепутал даты и решил отправиться в прошлое. Он «странным образом» пообещал американцам сохранить к 2020 году 30 процентов всех земельных и водных ресурсов страны, имея в виду цели американского правительства до 2030 года.

Ранее Киссинджер дал интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) к своему 100-летнему юбилею. В нем он заявил, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином может перерасти в вооруженный конфликт, и раскрыл еще одну причину конфликта на Украине. По его мнению, Россия долгое время оказывала значительное влияние на Европу, испытывая при этом двойственное отношение к ней.

