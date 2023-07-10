В России объяснили успешное отражение попытки прорыва ВСУ

Депутат Спиридонов: отражение попытки прорыва ВСУ стало возможным благодаря саперам ВС РФ

Успешное отражение попытки прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении стало возможным во многом благодаря высокому уровню подготовки российских саперов. Об этом «Ленте.ру» рассказал зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

«Если посмотреть группу бронетехники, которая шла в наступление, то очевидно, что первым шел танк с минным тралом (приспособлением для обезвреживания мин — прим. "Ленты.ру") , а за ним уже остальная техника. Благодаря тому, что наши саперы очень грамотно расставляют минные заграждения, огромная часть потерь в наступлениях ВСУ связана именно с минированием», — рассказал Спиридонов.

На кадрах часто можно видеть, как техника движется по дороге или по пересеченной местности и подрывается на установленных минах. Поэтому первым и шел танк с тралом для того, чтобы разминировать перед собой дорогу, но наши артиллеристы успешно его уничтожили, и после этого остальная техника уже осталась беззащитной Александр Спиридонов зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле

Депутат подчеркнул, что у российских артиллеристов и саперов высочайший уровень подготовки, в связи с чем, по его мнению, ВС РФ удается успешно отражать атаки ВСУ.

«Было два варианта: либо идти вперед на наши минные поля, либо ждать, пока их расстреляет наша артиллерия. Поэтому здесь наш оборонно-промышленный комплекс, безусловно, не уступает западной технике. Мы это видим в постоянных боях, которые сейчас происходят», — добавил парламентарий.

Ранее ВСУ совершили попытку прорыва в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении. Уточнялось, что танк с минным тралом был уничтожен силами артиллерии, а пять боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley подорвались на минах. Как отмечается, обстановка стабилизировалась. Кроме того, согласно публикации, было замечено много иностранных военных.

«Была попытка прорыва обороны двумя волнами противника. В сумме семь машин M2 Bradley, один танк с минным тралом Leopard 2A6 и один Leopard 2R», — говорится в публикации Telegram-канала «Архангел спецназа Z».

