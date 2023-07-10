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11:30, 10 июля 2023Бывший СССР

Названы особенности «израильской модели» гарантий безопасности для Украины

Политолог Дудаков: Конгресс США может выступить против гарантий безопасности для Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Израильская модель» гарантий безопасности для Украины необходима для институционализации помощи стране. Однако Конгресс США может отказаться от такого варианта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Отличие "израильской модели" от того, что есть сейчас, — это институционализация. Сейчас Украина получает военную помощь, потому что раз в полгода ее согласует Конгресс. Но, если вдруг политическая ситуация внутри США изменится, возникнут проблемы, и поддержка может прекратиться», — объяснил Дудаков.

Помощь Израилю, по его словам, уже стала традицией. Ежегодно страна получает 3 миллиарда долларов из бюджета страны, происходит обмен разведданными.

«"Израильская модель" для Украины выведет из помощи политический фактор. Например, если в 2024 году экс-президент США Дональд Трамп снова станет главой государства, он не сможет на это повлиять. Впрочем, я не уверен, что такой вариант гарантий безопасности сейчас реализуем. Конгресс может и не захотеть его согласовывать», — допустил политолог.

Ранее сообщалось, что внутри НАТО превалируют два варианта дальнейшего развития отношений альянса с Украиной: либо западный блок даст Киеву гарантии безопасности, либо будет помогать и укреплять страну в военном отношении по модели Израиля.

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    Варвара Кошечкина
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