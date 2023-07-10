Шансы Турции войти в ЕС при одобрении заявки Швеции в НАТО оценили

Политолог Бышок назвал торгом идею Турции принять Швецию в НАТО при своем вступлении в ЕС

Идея Турции войти в Европейский союз (ЕС) взамен на ободрение заявки Швеции на вступление в НАТО выглядит как торг, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил шансы Турции стать членом объединения на таких условиях.

«Несмотря на то, что количество членов НАТО и ЕС в рамках Европы практически совпадает с небольшими исключениями, тем не менее, это два процесса которые друг с другом не связаны. Это то же самое, что выйти замуж и одновременно какой-то родственник мужа обязан взять нас на работу — примерно так это выглядит. При этом [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган прекрасно знает, что так оно и есть. Но вопрос в том, что человек умеет красиво торговаться», — считает он.

По мнению специалиста, Эрдоган таким образом пытается завоевать популярность у тех граждан Турции, которые его не поддерживают. При этом политик ничего не потеряет, если страна в итоге не войдет в ЕС, считает Станислав Бышок.

В Турции достаточно большой процент людей, которые не поддерживают Эрдогана, но поддерживают какую-то форму европейской интеграции. Эрдоган показывает, что он не только президент турок, которые за традиционные ценности. Он еще и президент тех турок, которые хотят европейской интеграции страны Станислав Бышок политолог

10 июля Эрдоган заявил, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если его стране «откроют путь» в ЕС. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил, что стремление Анкары не должно мешать присоединению Швеции к военному блоку.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией на фоне начала российской специальной военной операции на территории Украины. Вступление затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме. Турция раскритиковала это, затормозив процесс. Голос Анкары в этом вопросе решающий, поскольку по регламенту все страны блока должны одобрить кандидатуру будущего члена организации.

Турция подала заявку на вхождение в состав ЕС в 1987 году, статус кандидата получила в 1999 году, а переговоры о присоединении начались только в 2005 году. Основная проблема заключается в том, что Анкара не проводит реформы, необходимые для соответствия стандартам Евросоюза и принципам демократии.