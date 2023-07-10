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19:18, 10 июля 2023Наука и техника

Историк рассказал о влиянии обещанных Киеву кассетных боеприпасов на ход СВО

Историк Болтенков: несработавшие кассетные боеприпасы прибавят работы российским саперам

Фото: Matt Rourke / AP

Кассетные боеприпасы, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине, не повлияют на решение российскими войсками задач специальной военной операции (СВО). О влиянии обещанных Киеву снарядов на ход СВО в колонке для «Известий» пишет военный историк Дмитрий Болтенков.

Отмечается, что кассетные боеприпасы при разрыве выпускают большое количество небольших суббоеприпасов с поражающими элементами. Такие снаряды эффективны при нанесении ударов по скоплениям небронированной техники и живой силы противника. При этом часть боеприпасов может не сработать и впоследствии привести к поражению гражданского населения.

«Даст ли передача кассетных снарядов какой-нибудь реальный военный эффект? Безусловно, даст — в виде смертей солдат и населения. Остановит ли это российские войска на пути решения задач СВО? Нет, не остановит. Учитывая устарелость таких снарядов и то, что порядка 14 процентов из них не срабатывает (о чем говорят сами американцы), это лишь прибавит работы российским саперам, которые разминируют территории», — пишет Болтенков.

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Он предположил, что факт передачи Киеву кассетных боеприпасов косвенно говорит об исчерпании возможностей США поставлять боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, которые также несут кассетную головную часть.

Ранее обозреватель американского издания The Drive Джозеф Тревитик писал, что кассетные боеприпасы США необходимы Киеву для поражения больших площадей в зоне СВО, занятых российской живой силой.

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    Даниил Иринин
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