Россиянин Медведев на отказе чеха Легечки впервые в карьере вышел в 1/4 финала Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Третья ракетка мира вышел в следующий раунд на отказе чеха Иржи Легечки продолжать встречу четвертого круга. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянина. Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут.

За выход в полуфинал Медведеву предстоит побороться с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и американцем Кристофером Юбэнксом. Ранее лучшим результатом Медведева на Уимблдоне был выход в четвертый круг в 2021 году.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса Великобритании, организующая Уимблдон, разрешила участвовать в турнире 2023 года российским и белорусским теннисистам, подписавшим «декларацию о нейтралитете». Позже появилась информация, что спортсмены согласились на это условие.

