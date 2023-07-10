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19:02, 10 июля 2023Культура

Хью Джекман впервые за 23 года надел классический костюм Росомахи

Актер Хью Джекман опубликовал фото со съемок «Дэдпула 3» в классическом костюме Росомахи

Фото: @thehughjackman

Австралийский актер Хью Джекман впервые за 23 года надел костюм супергероя Росомахи в классической желто-синей расцветке. Соответствующую фотографию со съемок третьей части франшизы «Дэдпул» он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном кадре Росомаха запечатлен в паре с Уилсоном в исполнении канадско-американского артиста Райана Рейнольдса. «Не моргать», — сказано в подписи к посту.

Отмечается, что Джекман ранее не надевал каноничный костюм Росомахи — режиссер и сценарист Джеймс Мэнголд признавался, что такое решение было принято намеренно.

24 мая актер Стефан Капичич, исполнивший роль русского мутанта Колосса в «Дэдпуле», сообщил о старте съемок третьей части фильма. Релиз триквела запланирован на 8 ноября 2024 года.

В третьей части проекта зрители вновь увидят таких персонажей франшизы, как Сверхзвуковая Боеголовка (Брианна Хильдебранд), Слепая Эл (Лесли Аггамс), жена Дэдпула Ванесса (Морена Баккарин), Юкино (Сиори Куцуна) и Допиндер (Каран Сони).

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    Варвара Кошечкина
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