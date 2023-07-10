В российском городе диверсанты подожгли железнодорожное оборудование

Shot: в Орловской области диверсанты подожгли железнодорожное оборудование

В Орловской области диверсанты подожгли оборудование рядом с железнодорожными путями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, вечером 10 июля между станциями Орел-2 и Кромская неизвестные вскрыли релейный шкаф и подожгли его. В результате сгорело все внутреннее оборудование. На месте произошедшего полиция нашла следы покрышек от машины, перчатки и окурок. Причастных разыскивают.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Симферополя, взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму.