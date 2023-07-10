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08:20, 10 июля 2023Силовые структуры

В российском городе диверсанты подожгли железнодорожное оборудование

Shot: в Орловской области диверсанты подожгли железнодорожное оборудование

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Орловской области диверсанты подожгли оборудование рядом с железнодорожными путями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, вечером 10 июля между станциями Орел-2 и Кромская неизвестные вскрыли релейный шкаф и подожгли его. В результате сгорело все внутреннее оборудование. На месте произошедшего полиция нашла следы покрышек от машины, перчатки и окурок. Причастных разыскивают.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Симферополя, взорвавшего железнодорожное полотно в Крыму.

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    Илона Палей
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