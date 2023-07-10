В Киеве заявили о шансе на спасение Украины от полного краха

Экс-советник Кучмы Соскин: Украину от полного краха спасут досрочные выборы президента

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украину от полного краха могли бы спасти лишь досрочные выборы президента. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

«Идет серьезнейший стратегический проигрыш у нынешнего руководства Украины», — признался Соскин.

Эксперт объяснил, что на данном этапе власть в стране разваливается и не справляется с поставленными задачами. А политика президента Украины Владимира Зеленского ведет к поражению по всем направлениям. Из-за этого лучшим вариантом для государства стали бы досрочные президентские выборы, утверждает экс-советник Кучмы.

Также он пожаловался на катастрофические последствия попытки контрнаступления украинской армии. Соскин уверен, что эта операция обернулась провалом: военные понесли огромные потери, а продвинуться по линии фронта так и не удалось.

Ранее бывший советник Кучмы заявил, что стремление Зеленского добиться вступления Киева в НАТО привело к снижению его популярности и расколу внутри страны. Эксперт также посоветовал украинскому лидеру «не раскатывать губу».

Кроме того, по словам Соскина, в стране может начаться революция, поскольку среди украинцев усиливаются противоречия в связи с трудным экономическим и социальным положением.