В Киеве заявили о шансе на спасение Украины от полного краха
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украину от полного краха могли бы спасти лишь досрочные выборы президента. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.
«Идет серьезнейший стратегический проигрыш у нынешнего руководства Украины», — признался Соскин.
Эксперт объяснил, что на данном этапе власть в стране разваливается и не справляется с поставленными задачами. А политика президента Украины Владимира Зеленского ведет к поражению по всем направлениям. Из-за этого лучшим вариантом для государства стали бы досрочные президентские выборы, утверждает экс-советник Кучмы.
Также он пожаловался на катастрофические последствия попытки контрнаступления украинской армии. Соскин уверен, что эта операция обернулась провалом: военные понесли огромные потери, а продвинуться по линии фронта так и не удалось.
Ранее бывший советник Кучмы заявил, что стремление Зеленского добиться вступления Киева в НАТО привело к снижению его популярности и расколу внутри страны. Эксперт также посоветовал украинскому лидеру «не раскатывать губу».
Кроме того, по словам Соскина, в стране может начаться революция, поскольку среди украинцев усиливаются противоречия в связи с трудным экономическим и социальным положением.