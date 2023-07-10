Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:17, 10 июля 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о шансе на спасение Украины от полного краха

Экс-советник Кучмы Соскин: Украину от полного краха спасут досрочные выборы президента

Фото: Kaniuka Ruslan / Keystone Press Agency

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украину от полного краха могли бы спасти лишь досрочные выборы президента. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

«Идет серьезнейший стратегический проигрыш у нынешнего руководства Украины», — признался Соскин.

Эксперт объяснил, что на данном этапе власть в стране разваливается и не справляется с поставленными задачами. А политика президента Украины Владимира Зеленского ведет к поражению по всем направлениям. Из-за этого лучшим вариантом для государства стали бы досрочные президентские выборы, утверждает экс-советник Кучмы.

Также он пожаловался на катастрофические последствия попытки контрнаступления украинской армии. Соскин уверен, что эта операция обернулась провалом: военные понесли огромные потери, а продвинуться по линии фронта так и не удалось.

Ранее бывший советник Кучмы заявил, что стремление Зеленского добиться вступления Киева в НАТО привело к снижению его популярности и расколу внутри страны. Эксперт также посоветовал украинскому лидеру «не раскатывать губу».

Кроме того, по словам Соскина, в стране может начаться революция, поскольку среди украинцев усиливаются противоречия в связи с трудным экономическим и социальным положением.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США понадеялись на принятие союзниками решения о кассетных боеприпасах

    Задержан один из снявших скальп юноше из-за цветного ирокеза в Подмосковье

    Белоруссия и Россия анонсировали импортозамещающие проекты на миллиарды рублей

    В США сообщили о желании Байдена встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО

    Названы привлекающие противоположный пол особенности внешности

    В Подмосковье группа мужчин сняла скальп юноше из-за зеленого ирокеза

    В Сочи при подтоплениях пропал мужчина

    Костомаров показал видео тренировки с протезами

    Станцевавший приватный танец в белье на коленях у девушки стример попал под суд

    В Киеве заявили о шансе на спасение Украины от полного краха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости