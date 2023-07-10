В офисе Зеленского анонсировали «хорошие новости» на саммите НАТО

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что ждет «хорошие новости» на саммите НАТО

Киев ожидает «хороших новостей» от саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время саммита, где ожидается «много коммуникации с союзниками», украинская сторона выступит с предметной позицией. «Ждем хороших новостей. Благодарим наших друзей и союзников за позицию», — заявил Ермак.

Ранее украинский посол в Германии Алексей Макеев сообщал, что Киев ведет переговоры с Берлином для получения Украиной приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса. При этом дипломат признал невозможность присоединения республики к военному блоку до окончания боевых действий.