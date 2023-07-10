Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 10 июля 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского анонсировали «хорошие новости» на саммите НАТО

Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что ждет «хорошие новости» на саммите НАТО
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев ожидает «хороших новостей» от саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время саммита, где ожидается «много коммуникации с союзниками», украинская сторона выступит с предметной позицией. «Ждем хороших новостей. Благодарим наших друзей и союзников за позицию», — заявил Ермак.

Ранее украинский посол в Германии Алексей Макеев сообщал, что Киев ведет переговоры с Берлином для получения Украиной приглашения в НАТО на предстоящем саммите альянса. При этом дипломат признал невозможность присоединения республики к военному блоку до окончания боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с Пригожиным и командирами «Вагнера» в Кремле. О чем они говорили через пять дней после мятежа?

    Экономист высказался о будущем курса рубля

    Столтенберг ответил на требование Эрдогана по членству Швеции в НАТО

    Дерзкий аллигатор заполз в дом через дверцу для собаки

    Мужчина и женщина занялись сексом на улице в центре Москвы и попали на видео

    В Польше задержан россиянин по подозрению в шпионаже

    Минобороны рассказало о вовлеченности ЦРУ в вербовку воюющих за ВСУ наемников

    Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

    Минобороны раскрыло число действующих в рядах ВСУ иностранных наемников

    Джонни Депп посетит Россию за 370 тысяч долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости