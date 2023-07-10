Устройство складного смартфона Google проверили на видео

PBKreviews: складной смартфон Google Pixel Fold оказался сложным в ремонте

Блогер под ником PBKreviews проверил на видео сложность ремонта первого складного смартфона Google. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Энтузиаст отметил, что для разборки устройства его предварительно нужно нагреть — чтобы размягчить клей, с помощью которого держатся детали корпуса. Специалист обратил внимание, что в процессе пришлось сначала снять заднюю панель, затем отсоединить защитный экран и только потом получить доступ к внутренним деталям.

В ходе работы оказалось, что экран Pixel Fold крепится с помощью множества винтов, которые пришлось открутить. PBKreviews отметил, что замена передней панели гаджета заняла много времени. При этом автор подчеркнул, что заменить батарею складного аппарата оказалось довольно просто.

В заключение PBKreviews заявил, что в процессе обратной сборки Pixel Fold можно пропустить некоторые мелкие детали и таким образом нанести вред девайсу. Сложность ремонта блогер оценил в 6,5 балла по 10-балльной шкале.

Google представила свой первый складной смартфон Pixel Fold в середине мая. Устройство, получившее основной 7,6-дюймовый дисплей и внешнюю 5,8-дюймовую панель, процессор Google Tensor G2, оценили в 1799 долларов, или около 165 тысяч рублей.