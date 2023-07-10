Следователи начали проверку после падения из окна ребенка

В Биробиджане следователи организовали проверку из-за падения из окна трехлетнего ребенка

В Биробиджане российские следователи начали проверку из-за падения ребенка с высоты. Об этом в среду, 10 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло 10 июля на улице Юбилейная. Трехлетняя девочка играла на подоконнике рядом с открытым окном. После падения ее доставили в медучреждение, где пострадавшей оказали помощь. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

5 июня сообщалось, что в Башкирии годовалая девочка выжила после падения из окна четвертого этажа.