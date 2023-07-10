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18:25, 10 июля 2023Наука и техника

Найдена новая причина развития болезней сердца у молодых людей

European Heart Journal: выявлена приводящая к болезням сердца у молодых мутация в гене

Фото: Gadiel Lazcano / Unsplash

Ученые Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне нашли новую причину развития болезней сердца у людей 30 лет и моложе с нормальным уровнем холестерина и отсутствием других факторов риска. Оказалось, что к этому приводит мутация в гене ACTA2. Выводы работы опубликованы в European Heart Journal.

В ходе исследования специалистам удалось обнаружить молекулярный путь в гене ACTA2, кодирующий специфический белок. ACTA2 обнаруживается в клетках, которые выстилают артерии и приводят к их сокращению, что контролирует кровоток и давление. Ранее специалисты показали, что ряд мутаций в этом гене предрасполагают к развитию ишемической болезни сердца у молодых. Это происходит потому, что белок, кодируемый ACTA2, из-за мутации сворачивается неправильно и это заставляет клетку вырабатывать больше холестерина внутри организма (независимо от уровня холестерина в крови), что приводит к образованию атеросклеротических бляшек.

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Теперь в эксперименте авторы кормили специальной диетой генетически модифицированных мышей, которые имели мутацию ACTA2. В конечном итоге у животных сформировался атеросклероз. Исследователи заметили, что у мышей с мутацией это заболевание фиксировалось гораздо чаще, чем у их сородичей, получавших аналогичное питание, но не имевших изменений в ACTA2.

Кроме того выяснилось, что склонность к развитию атеросклероза можно сократить у мышей с мутациями, если давать им правастатин — препарат из группы статинов, назначаемый для снижения уровня холестерина в крови. Результаты исследования подтвердили в дополнительном испытании на клетках гладкой мускулатуры человека с мутацией ACTA2.

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    Елена Апазиди
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