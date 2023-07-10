Джейми Фокса впервые заметили на публике после экстренной госпитализации

TMZ: фанаты впервые заметили голливудского актера Джейми Фокса после госпитализации

Голливудский актер Джейми Фокс впервые был замечен на публике после экстренной госпитализации в апреле. Об этом сообщило издание TMZ, опубликовав новые снимки артиста.

По данным издания, 55-летний обладатель «Оскара» в воскресенье, 9 июля, совершал прогулку на яхте по реке Чикаго. В ответ на приветствие узнавших его фанатов он помахал им рукой.

По данным журнала People, который ссылается на источники из окружения Джейми Фокса, актер отлично себя чувствует, но пока никого не принимает.

Ранее, в апреле, Джейми Фокса срочно увезли в больницу со съемочной площадки комедийного боевика «Снова в действии». О причине госпитализации до сих пор не сообщалось. При этом инсайдеры заявили, что актера наблюдались серьезные проблемы со здоровьем.