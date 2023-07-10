На Украине оценили роль Японии в будущем восстановлении страны

Посол Украины в Японии Корсунский: Токио сыграет важную роль в восстановлении страны

Украина ожидает, что Япония сыграет важную роль в послевоенном восстановлении страны. Такую оценку высказал посол республики в Токио Сергей Корсунский в интервью японскому изданию Nikkei.

«Никто лучше Японии не знает, как восстанавливать страну», — сказал Корсунский. По его словам, «интересным проектом» может быть передача технологии скоростных поездов Синкансэн.

Он подчеркнул, что Киев ожидает от восточного государства участия в крупных инфраструктурных проектах, «а не в чем-то маленьком», что могут позволить другие страны.

Посол также рассказал, что заместитель премьер-министра по вопросам восстановления Украины Александр Кубраков уже обсудил с японскими чиновниками предоставление помощи в послевоенное время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с чешским лидером Петром Павелом проекты восстановления страны, которые «можно оценить в миллиарды крон».