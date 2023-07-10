Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:48, 10 июля 2023Силовые структуры

Участвовавшего в обмане пенсионерок на миллионы россиянина задержали

Во Владивостоке задержали курьера, участвовавшего в обмане пенсионерок на миллионы

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

Во Владивостоке задержали 33-летнего жителя Хабаровская который участвовал в обманах пенсионерок по телефону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В полицию обратилась 85-летняя потерпевшая. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонила женщина и, представившись родственницей, стала просить 1,5 миллиона рублей. Она якобы стала виновницей аварии, в которой пострадала девушка. Пенсионерка призналась, что у нее есть только миллион рублей. Его потерпевшая передела приехавшему курьеру.

Против него возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Мужчина сознался еще в двух аналогичных преступлениях, его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве телефонные аферисты обманули 11-летнего мальчика на 412 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о способе закончить конфликт с Россией ценой Украины. Он назвал подобный вариант неприемлемым

    В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России украинца

    Раскрыты темы предстоящего саммита НАТО

    Герасимов распорядился наносить упреждающие удары по местам хранения ракет ВСУ

    Пассажиры рейса Стамбул — Москва провели в аэропорту более 11 часов

    В РПЦ рассказали об атеистах и язычниках в зоне СВО

    Психолог назвала способы определить готовность ребенка к поездке в лагерь

    Участвовавшего в обмане пенсионерок на миллионы россиянина задержали

    Минобороны заявило о попытке ВСУ ударить по трем регионам России ракетами С-200

    Российские военные уничтожили «Ланцетом» прикрывавшее ВСУ орудие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости