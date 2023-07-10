Участвовавшего в обмане пенсионерок на миллионы россиянина задержали

Во Владивостоке задержали курьера, участвовавшего в обмане пенсионерок на миллионы

Во Владивостоке задержали 33-летнего жителя Хабаровская который участвовал в обманах пенсионерок по телефону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В полицию обратилась 85-летняя потерпевшая. Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонила женщина и, представившись родственницей, стала просить 1,5 миллиона рублей. Она якобы стала виновницей аварии, в которой пострадала девушка. Пенсионерка призналась, что у нее есть только миллион рублей. Его потерпевшая передела приехавшему курьеру.

Против него возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Мужчина сознался еще в двух аналогичных преступлениях, его взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве телефонные аферисты обманули 11-летнего мальчика на 412 тысяч рублей.