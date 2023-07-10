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02:58, 10 июля 2023Мир

Во Франции Зеленского назвали лакеем США

Французский политик Асселино после нового провала Зеленского назвал его лакеем США

Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Лидеры стран Латинской Америки разрушили планы президента Украины Владимира Зеленского отказом в посещении саммита Евросоюза (ЕС) и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Об этом написал лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино на своей странице в Twitter, назвав украинского лидера «лакеем США».

По словам политика, украинский лидер планировал «прийти и распить шампанское» на этом саммите, в то время как «он убивает тысячи молодых украинцев». «Он был приглашен туда Испанией. Однако 33 латиноамериканских лидера отказались видеть этого лакея США, который разоряет 90 процентов планеты», — написал Асселино.

Ранее сообщалось, что ряд лидеров стран Латинской Америки выступили против участия президента Украины в предстоящем саммите ЕС — СЕЛАК. Зеленский рассказал, что получил приглашение от главы правительства Испании Педро Санчеса, однако некоторые лидеры государств Латинской Америки его заблокировали. Также, по его словам, не все страны Латинской Америки поддерживают стремление Киева вернуть утраченные территории.

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    Екатерина Подвигина
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