В Казани запланировали проведение соревнований среди пенсионеров

В Казани запланировали проведение Игр долголетия

В Казани в парке имени Горького в конце лета планируют провести Игры долголетия — соревнования среди пенсионеров. Об этом сообщает KP.RU.

Идею о проведении состязаний предложил мэр города Ильсур Метшин на аппаратном совещании. В соревнованиях смогут участвовать пенсионеры из числа как профессиональных спортсменов, так и любителей. В рамках проекта для пожилых людей в городских домах культуры, библиотеках и парках проходят бесплатные занятия по 13 направлениям.

По словам Метшина, Игры долголетия следует провести в День жизнелюба, который пройдет 16 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Ранее сообщалось, что в горах Дагестана прошел чемпионат России по парапланеризму, в котором приняли участие свыше 130 лучших пилотов со всей страны. Соревнования проходили с 1 по 9 июля.

