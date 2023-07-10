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18:49, 10 июля 2023Моя страна

В Казани запланировали проведение соревнований среди пенсионеров

В Казани запланировали проведение Игр долголетия

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Казани в парке имени Горького в конце лета планируют провести Игры долголетия — соревнования среди пенсионеров. Об этом сообщает KP.RU.

Идею о проведении состязаний предложил мэр города Ильсур Метшин на аппаратном совещании. В соревнованиях смогут участвовать пенсионеры из числа как профессиональных спортсменов, так и любителей. В рамках проекта для пожилых людей в городских домах культуры, библиотеках и парках проходят бесплатные занятия по 13 направлениям.

По словам Метшина, Игры долголетия следует провести в День жизнелюба, который пройдет 16 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

Ранее сообщалось, что в горах Дагестана прошел чемпионат России по парапланеризму, в котором приняли участие свыше 130 лучших пилотов со всей страны. Соревнования проходили с 1 по 9 июля.

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    Алиса Удовик
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