Россиянин встретил медведя на кладбище и задал ему вопрос
В Мурманской области мужчина встретил медведя на кладбище и задал ему вопрос
В городе Кировск Мурманской области мужчина встретил медведя на кладбище, задал ему вопрос и снял это на видео. Ролик публикует группа «Апатиты в курсе» в социальной сети «ВКонтакте».
На записи видно, что небольшой медвежонок залез на металлическую ограду одной из могил и оглядывается по сторонам.
«Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?» — спрашивает его стоящий неподалеку россиянин. Медведь несколько раз смотрит в камеру и пытается перелезть через забор.
Ранее житель Балахтинского района Красноярского края увидел медведицу с медвежатами и прогнал их словами «екарный бабай». Произошедшее попало на видео.