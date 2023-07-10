69-я параллель
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17:24, 10 июля 202369-я параллель

Россиянин встретил медведя на кладбище и задал ему вопрос

В Мурманской области мужчина встретил медведя на кладбище и задал ему вопрос

В городе Кировск Мурманской области мужчина встретил медведя на кладбище, задал ему вопрос и снял это на видео. Ролик публикует группа «Апатиты в курсе» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, что небольшой медвежонок залез на металлическую ограду одной из могил и оглядывается по сторонам.

«Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?» — спрашивает его стоящий неподалеку россиянин. Медведь несколько раз смотрит в камеру и пытается перелезть через забор.

Ранее житель Балахтинского района Красноярского края увидел медведицу с медвежатами и прогнал их словами «екарный бабай». Произошедшее попало на видео.

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    Варвара Родикова
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