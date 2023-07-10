ФСБ задержала руководителей клиники Подмосковья за незаконную миграцию украинцев

ФСБ задержала сотрудников клиники Подмосковья за выдачу фиктивных справок украинцам

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали руководителей и сотрудников частной медицинской клиники по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным силовиков, более 150 граждан Украины получили справки с несуществующими диагнозами и были приглашены в медучреждения Московской области для обследования. На самом деле украинцам лечение не требовалось и заболеваний они не имели, однако на основании справок все они незаконно прибыли в Россию и встали на миграционный учет в Московском регионе.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве экс-полицейских задержали за помощь в незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов.