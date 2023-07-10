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10:18, 10 июля 2023Ценности

Блогерша примерила ультракороткую юбку за 93 тысячи рублей и смутила подписчиков

Блогерша Эмма примерила ультракороткую юбку за 93 тысячи рублей итальянской марки Diesel

Кадр: @imemma.z / Tiktok

Австралийская блогерша Эмма, фамилия которой неизвестна, примерила ультракороткую дорогостоящую юбку итальянской дизайнерской марки Diesel и смутила зрителей. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 102,8 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом imemma.z рассказала, что решила приобрести необычный предмет гардероба стоимостью 795 фунтов стерлингов (93 тысячи рублей), который визуально похож на пояс. На размещенных кадрах она продемонстрировала свой образ, состоящий из упомянутого изделия в металлическом цвете чересчур короткой длины. Свой образ Эмма решила дополнить черным классическим топом и кулоном на шее. «Не буду врать, это выглядит отвратительно», — призналась она.

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Подписчики оценили необычную вещь в комментариях под постом. «Стиль не купишь ни за какие деньги», «Красивый пояс», «Ты могла бы примерить мои старые автомобильные коврики», — иронично высказались они.

В июне бывшая солистка женской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в мини-юбке и бюстгальтере. На размещенных снимках 38-летняя исполнительница предстала в белье, продемонстрировав тело с разных ракурсов. Также она надела ярко-розовый пиджак, рукава которого были украшены перьями.

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    Екатерина Ештокина
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