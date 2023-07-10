В Кремле назвали последствия возможного вступления Украины в НАТО

Песков заявил, что вхождение Украины в НАТО негативно отразится на безопасности Европы

Возможное вступление Украины в НАТО негативно отразится на архитектуре безопасности Европы, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны», — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение конфликта на Украине упростит вступление страны в НАТО.

Как сообщает источник Reuters в правительстве Германии, между членами НАТО пока нет консенсуса по поводу членства Украины в блоке. По мнению собеседника агентства, момент принятия республики в альянс пока не настал.