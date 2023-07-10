Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 10 июля 2023Бывший СССР

В Кремле назвали последствия возможного вступления Украины в НАТО

Песков заявил, что вхождение Украины в НАТО негативно отразится на безопасности Европы

Фото: Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin / Reuters

Возможное вступление Украины в НАТО негативно отразится на архитектуре безопасности Европы, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны», — сказал Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение конфликта на Украине упростит вступление страны в НАТО.

Как сообщает источник Reuters в правительстве Германии, между членами НАТО пока нет консенсуса по поводу членства Украины в блоке. По мнению собеседника агентства, момент принятия республики в альянс пока не настал.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с Пригожиным и командирами «Вагнера» в Кремле. О чем они говорили через пять дней после мятежа?

    Умер пострадавший в конфликте с маэстро Понасенковым мужчина

    В офисе Зеленского анонсировали «много хороших новостей» на саммите НАТО

    Минобороны заявило о безуспешных попытках наступления ВСУ на трех направлениях

    В ЕС прокомментировали планы США передать Украине кассетные боеприпасы

    В Молдавии заявили о готовности вступить в ЕС без Приднестровья

    Минобороны отчиталось об уничтожении складов украинской группировки «Херсон»

    Российская система ПВО перехватила пять выпущенных Украиной ракет ЗРК С-200

    Православные активисты потребовали запретить сериал «Ведьмак» в России

    Стилист призвал отказаться от махровых полотенец для волос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости