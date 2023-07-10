В Эстонии заявили о неизбежном приглашении Украины в НАТО

Глава МИД Эстонии Цахкна заявил о неизбежном приглашении Украины в НАТО

Украина в конечном итоге будет приглашена в НАТО. Об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил в интервью изданию Newsweek.

По его мнению, саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, должен прояснить неизбежность присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, несмотря на недавнее исключение президентом США Джо Байденом подобного предложения Киеву ввиду неприемлемой опасности прямого конфликта между военным блоком и Россией.

«Мы находимся в процессе переговоров и подготовки коммюнике для НАТО об украинском пути. Я надеюсь, что мы найдем способ определить текст коммюнике и общее понимание того, что членство Украины в каком-то смысле неизбежно», — сказал дипломат.

При этом Цахкна отметил, что «никто не говорит о том, что завтра Украина станет полноправным членом НАТО». «Но чего мы хотим добиться, так это того, что мы очень четко подадим сигнал <...> о том, что Украина станет членом НАТО, что есть путь, каковы следующие шаги для этого, и что это сообщение также понятно нашим союзникам в НАТО», — пояснил он.

Ранее газета Corriere della Sera сообщала, что лидеры стран НАТО постараются избежать на саммите конкретных обещаний Украине, в том числе относительно точных сроков ее вступления в альянс.