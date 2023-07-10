Сельский глава за взятку помог осужденному к обязательным работам и получил срок

Глава российского села получил условный срок из-за взятки в 12 тысяч рублей

В Воронежской области глава сельского поселения Панинского муниципального района получил три года условного срока за взятку в 12 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в сентябре 2020 года к осужденному за помощью обратился односельчанин, которому суд за неоднократное вождение в нетрезвом виде назначил 300 часов обязательных работ. За взятку в 12 тысяч рублей глава сельского поселения согласился отметить мужчине отработанные часы. Ложную информацию об отработке наказания он внес в официальные документы.

Указанные документы осужденный глава поселения позже лично передал в уголовно-исполнительную инспекцию, получив незаконное вознаграждение в виде денежного перевода на свой расчетный счет.

14 июня сообщалось, что в Ульяновске экс-начальника отдела ИК-9 осудили на три года за взятку от осужденного.