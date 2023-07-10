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18:10, 10 июля 2023Среда обитания

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о трате выигрыша в этом шоу

Ведущая «Кто хочет стать миллионером?» Караулова потратила выигрыш в этом шоу на ремонт

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Новая ведущая телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова сообщила, что потратила выигранные в этой же программе, но уже в качестве участницы, деньги на ремонт. Об этом она рассказала в эфире передачи «Шоу Воли», выпуск доступен на Rutube.

В 2017 году певица и телеведущая стала одной из немногих знаменитых игроков, дошедших до последнего вопроса программы «Кто хочет стать миллионером?» — такое за всю историю передачи происходило лишь шесть раз. Вместе с ней играл телеведущий Тимур Соловьев. По словам Карауловой, общая сумма выигрыша до вычета налогов составила три миллиона рублей. Впоследствии оба победителя распределили ее между собой в равных долях.

Звезда отметила, что часть выигранных денег в шоу, ведущей которого она в данный момент является, потратила на ремонт жилья, а другую часть — на благотворительность. «Мы на тот момент делали ремонт в квартире. Что-то обязательно на благотворительность... Ну и, в общем, все, деньги закончились», — поделилась воспоминаниями она.

В апреле актер Александр Константинов, исполнивший одну из ролей в сериале «Папины дочки», рассказал, что в начале 2000-х годов жил на деньги, которые выиграл в реалити-шоу «Голод».

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    Полина Кислицына
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